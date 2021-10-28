Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве экс-банкира Яхонтова

Андрей Скрипкин, которого подозревают в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи, производил впечатление уравновешенного парня. Об этом рассказал его бывший партнер, пишет RT.

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"Мы были партнерами по бизнесу около трех лет назад, потом Андрей вышел из дела. Я никогда не видел его агрессивным, у меня сложилось хорошее впечатление о нем", – рассказал мужчина.

Он также вспомнил, что у Скрипкина есть жена и дочь, которые в данный момент проживают в Америке.

Ранее в СМИ появилась информация, что в белорусском изоляторе покончил с собой Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи.