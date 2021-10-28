Полицейский в Москве два года прогуливал работу из-за выдуманной болезни

В Москве в отношении сотрудника полиции завели уголовное дело по факту мошенничества из-за его мнимой болезни. В течение двух лет мужчина не появлялся на работе, хотя продолжал получать зарплату, сообщает «КП».
Как установили следователи, экс-сотрудник группы по охране объектов органов внутренних дел отдела МВД России по району Некрасовка неправомерно отсутствовал на работе с октября 2019 года по июнь 2021 года. Старший сержант вводил руководство в заблуждение, рассказывая о своей временной нетрудоспособности и лечении в различных учреждениях.
Обман вскрылся, когда отдел кадров сделал запросы в медучреждения, где полицейский якобы лечился. Выяснилось, что на протяжении почти двух лет он врал, что перенес операцию и находится на реабилитации.
Теперь правоохранитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат». Всего за 23 месяца старшему сержанту перечислили более 1,2 млн рублей, из-за чего ущерб квалифицировали как в особо крупном размере.