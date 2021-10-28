Жители Подмосковья избили соседа-инвалида до смерти из-за тысячи рублей

В подмосковном поселке Быково инвалида I группы Андрея Занятнова избили до смерти из-за тысячи рублей. О произошедшем рассказал Telegram-канал Mash.

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По словам дочери погибшего Екатерины Ермаковой, Занятнов последние 20 лет страдал от болезни Бехтерева — хронической формы артрита. Несмотря на это, мужчина вел активный образ жизни, водил машину и ездил на рыбалку. На майских праздниках он одолжил соседу Владимиру тысячу рублей на покупку коньяка, однако тот не спешил с возвратом денег. Через некоторое время инвалид отправился на поиски соседа, чтобы попросить его вернуть долг.

Занятнов встретил Владимира в компании знакомых, мужчины направлялись распивать алкоголь. Между ними завязалась потасовка. Один из нападавших, 27-летний Вячеслав Грицюк, служивший в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), ударил Занятнова в лицо. После этого компания оттащила инвалида за угол дома, где он пролежал два часа без сознания.

Спустя какое-то время лежащего мужчину заметили прохожие. На место вызвали скорую помощь, но спасти Занятнова не удалось, он скончался в больнице.

Ермакова рассказала, что Грицюка отпустили под подписку о невыезде. Изначально его обвиняли по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), однако затем поменяли ее на часть 1 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Дочь погибшего отметила, что шокирована таким решением. Сейчас дело передали на рассмотрение в мировой суд.