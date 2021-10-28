Тюмень накрыл смог от сжигания кур на фабрике. Видео

Ранее Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщало об обнаружении превышения гигиенических нормативов по содержанию сероводорода и диокисида серы в воздухе, что было установлено по результатам проведения исследований проб в Восточном административном округе г. Тюмени, в микрорайоне Войновка.