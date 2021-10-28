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Убийца семьи банкира в Москве рассказал делали преступления

Елена Прошина
1 час назад

Обвиняемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова Андрей Скрипкин после задержания успел признаться, что тщательно готовился к преступлению. Как сообщает Telegram-канал «112», причиной тройного убийства стали финансовые разногласия и долги.

Скрипкин пришел домой к Яхонтову в 19:00 в воскресенье. Мужчина связал скотчем экс-банкира, его жену и ребенка и пытал. Из квартиры он ушел лишь в понедельник утром.

Напомним, что 26 октября в квартире на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили тела мужчины женщины и маленького ребенка с признаками насильственной смерти. Позднее стало известно, что погибшими оказались экс-замглава московского филиала «Смоленского банка», 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя супруга и их восьмилетний сын.

В 2020 году Яхонтов вышел на свободу после отбывания срока по делу о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж. Кроме того, по гражданскому иску экс-банкир остался должен более 2 млрд рублей.

Позднее полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи Яхонтова — его бывшего партнера по бизнесу Андрея Скрипкина. Изначально считалось, что преступления якобы было спонтанным: мужчины поссорились и завязалась драка, которая завершилась тройным убийством, после чего убийца сбежал в Белоруссию.

28 октября стало известно, что Скрипкин совершил самоубийство в следственном изоляторе Белоруссии, откуда его должны были доставить на допрос в Москву.

Происшествия,Видео,Михаил Яхонтов,Андрей Скрипкин,ФСИН,
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