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Драку в очереди за вакциной от COVID-19 в Екатеринбурге сняли на видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

Жители Екатеринбурга устроили потасовку в очереди за вакциной от коронавируса. Инцидент произошел в торговом центре «Алатырь» и был снят на камеру очевидцами. Запись размещена в сообществе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Ожидая открытие торгового центра, люди составили список очередности вакцинации. После открытия “Алатыря” выяснилось, что у работников бутиков и персонала “Алатыря” также есть список очередности, и вакцинироваться они хотят первыми», – прокомментировал произошедшее автор видео.

Ранее сообщалось, что после введения ограничительных мер в Екатеринбурге возник ажиотаж у пункта вакцинации от COVID-19, размещенном в одном из ТЦ города. Екатеринбуржцы выстроились в огромную очередь, чтобы сделать прививку от опасной вирусной инфекции.

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