Раскрыты подробности побега члена банды Басаева из психбольницы

Стали известны подробности побега члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова из психиатрической больницы в Астрахани. По информации источника, побег Алханов совершил во время прогулки.
«Алханов сбежал во время прогулки. Отогнул проволоку перекрытия крыши», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.
Магомед Алханов, которому приписывают членство в банде Шамиля Басаева и причастность к нападению на псковских десантников в Чечне в феврале 2000 года, уже отсидел десять лет за бандитизм. Его задержали в июне в Ставропольском крае. В Астрахани он находился для проведения психиатрической экспертизы.
Сбежал Алханов вечером 26 октября. Пока его местонахождение не установлено. Алханов объявлен в федеральный розыск.
В Астрахани введены усиленные патрули, полицейские проверяют всех, кто схож по описанию со сбежавшим преступником. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы распространяют ориентировку среди населения. Информацию о местонахождении преступника просят сообщать по телефонам 112, 102, 8-01.40.8512-16, пишет астраханское издание «Блокнот».