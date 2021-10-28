В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 82.36
Войти в почту

Член банды Басаева сбежал из психбольницы во время прогулки

Ura.Ru
29 минут назад

Стали известны подробности побега члена банды Шамиля Басаева Магомеда Алханова из психиатрической больницы в Астрахани. По информации источника, побег Алханов совершил во время прогулки.

Раскрыты подробности побега члена банды Басаева из психбольницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алханов сбежал во время прогулки. Отогнул проволоку перекрытия крыши», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Магомед Алханов, которому приписывают членство в банде Шамиля Басаева и причастность к нападению на псковских десантников в Чечне в феврале 2000 года, уже отсидел десять лет за бандитизм. Его задержали в июне в Ставропольском крае. В Астрахани он находился для проведения психиатрической экспертизы.

Сбежал Алханов вечером 26 октября. Пока его местонахождение не установлено. Алханов объявлен в федеральный розыск.

Мужчина открыл стрельбу в Москве

В Астрахани введены усиленные патрули, полицейские проверяют всех, кто схож по описанию со сбежавшим преступником. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы распространяют ориентировку среди населения. Информацию о местонахождении преступника просят сообщать по телефонам 112, 102, 8-01.40.8512-16, пишет астраханское издание «Блокнот».

Происшествия,Шамиль Басаев,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители