Раскрыты подробности побега члена банды Басаева из психбольницы

Магомед Алханов, которому приписывают членство в банде Шамиля Басаева и причастность к нападению на псковских десантников в Чечне в феврале 2000 года, уже отсидел десять лет за бандитизм. Его задержали в июне в Ставропольском крае. В Астрахани он находился для проведения психиатрической экспертизы.