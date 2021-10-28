Сестру Орнеллы Мути арестовали за наркотики

Итальянскую актрису, старшую сестру Орнеллы Мути Клаудию Ривелли арестовали в ходе крупной операции по борьбе с нелегальной торговлей синтетическими наркотиками. Она была частью преступной группировки, руководители которой вкладывали прибыль от международного наркотрафика в криптовалюту, сообщает газета Corriere della Sera.

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26 октября командование итальянских карабинеров заявило о задержании 39 человек за торговлю наркотическими веществами при помощи сервисов в теневом сегменте Интернета. В секретной лаборатории в Риме было найдено 290 почтовых отправлений с психоактивными веществами рыночной стоимостью почти €5 млн. Пакеты были оплачены криптовалютой и отправлялись получателям, которых не существует.

В ходе операций было изъято 42 литра так называемого «наркотика для изнасилования», и более четырех килограммов других запрещенных веществ. Кроме того, на месте были задержаны трое импортеров, включая владельца семейного дома для несовершеннолетних. 11 фигурантов этого дела арестовали, еще 28 человек были помещены под домашний арест, по информации газеты, среди них оказалась и 71-летняя Ривелли.