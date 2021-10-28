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Курьер спас повисшую на поводке собаку в лифте и попал на видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

Курьер спас повисшую на поводке собаку в лифте. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал «Лента добра».

Домашний питомец сбежал от хозяина во время сборов на прогулку и забежал в кабину лифта, когда тот начал спускаться вниз с 22-го этажа. Пес повис на поводке и мог бы погибнуть, если бы не работник службы доставки. Он находился этажом ниже и помог животному освободиться от поводка, как только открылись двери подъемника, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что белый медведь проник в вахтовый поселок на Ямале на глазах у рабочих.

Происшествия,Видео,
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