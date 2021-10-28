Курьер спас повисшую на поводке собаку в лифте и попал на видео

Домашний питомец сбежал от хозяина во время сборов на прогулку и забежал в кабину лифта, когда тот начал спускаться вниз с 22-го этажа. Пес повис на поводке и мог бы погибнуть, если бы не работник службы доставки. Он находился этажом ниже и помог животному освободиться от поводка, как только открылись двери подъемника, уточняет канал.