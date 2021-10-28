В Москве от COVID умер судья из программы "Суд присяжных"

Адвокат, известный по роли судьи в телепрограмме «Суд присяжных», Валерий Степанов умер от последствий COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на пост коллеги Степанова по шоу Рубена Маркарьяна.

Фото: Телеграм-канал 112 Телеграм-канал 112

«Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», - написал Маркарьян на своей странице в Facebook.

«Суд присяжных» с Валерием Степановым выходил на телеканале НТВ с 2016 года. В каждом выпуске обсуждались тяжкие уголовные дела, которые были основаны на реальных преступлениях.

Сообщается, что 66-летний звезда телепередачи на НТВ также известен молодежи по популярному интернет-мему «Полностью оправдан», который стал популярен в 2017 году.