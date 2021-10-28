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В Москве от COVID умер судья из программы "Суд присяжных"

Елена Прошина
1 час назад

Адвокат, известный по роли судьи в телепрограмме «Суд присяжных», Валерий Степанов умер от последствий COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на пост коллеги Степанова по шоу Рубена Маркарьяна.

В Москве от COVID умер судья из программы "Суд присяжных"
Фото: Телеграм-канал 112Телеграм-канал 112

«Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», - написал Маркарьян на своей странице в Facebook.

«Суд присяжных» с Валерием Степановым выходил на телеканале НТВ с 2016 года. В каждом выпуске обсуждались тяжкие уголовные дела, которые были основаны на реальных преступлениях.

Сообщается, что 66-летний звезда телепередачи на НТВ также известен молодежи по популярному интернет-мему «Полностью оправдан», который стал популярен в 2017 году.

Ранее 24 октября из жизни ушел известный советский, украинский актер, режиссер и сценарист Николай Засеев-Руденко. Среди прочего он создатель культового фарса "Выстрел в гробу" (Вицин, Пуговкин, Моргунов, Мишулин). По информации Национального союза кинематографистов, 88-летний народный артист Украины болел коронавирусной инфекцией.

Происшествия,Николай Засеев-руденко,Валерий Степанов,Рубен Маркарьян,НТВ,
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