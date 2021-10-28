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Появилось видео крупного пожара в Краснодаре

Александр Кузьмин
30 минут назад

Пожар произошел в трехэтажном магазине в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказалось видео с места тушения здания.

Огонь распространился на площадь около 1,5 тысяч квадратных метров. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ликвидации возгорания были задействованы 148 пожарных и 43 единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал. К настоящему моменту пожар локализован. Причины его возникновения и все обстоятельства ЧП выясняются.

Происшествия,Пожары,Видео,RT на русском,
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