Жители нескольких населенных пунктов Кемеровской области заметили в небе НЛО причудливой формы. Летящий по небу объект в виде светящегося шара со спиралью сняли на видео в Междуреченске и Рубцовске. Одну из записей опубликовал пользователь во «ВКонтакте» Евгений Калугин.
«НЛО Семь утра сегодня, 28.10.21г. Город Междуреченск Кузбасс», – подписал публикацию ее автор (прим.: орфография и пунктуация автора сохранены).
На вопрос одного из подписчиков, осталось ли в небе что-нибудь после пролетевшего объекта, разместивший ролик пользователь ответил отрицательно.