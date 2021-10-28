Жители нескольких населенных пунктов Кемеровской области заметили в небе НЛО причудливой формы. Летящий по небу объект в виде светящегося шара со спиралью сняли на видео в Междуреченске и Рубцовске. Одну из записей опубликовал пользователь во «ВКонтакте» Евгений Калугин.