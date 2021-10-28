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НЛО в виде спирали сняли на видео в небе над Кузбассом

Александр Кузьмин
12 минут назад

Жители нескольких населенных пунктов Кемеровской области заметили в небе НЛО причудливой формы. Летящий по небу объект в виде светящегося шара со спиралью сняли на видео в Междуреченске и Рубцовске. Одну из записей опубликовал пользователь во «ВКонтакте» Евгений Калугин.

«НЛО Семь утра сегодня, 28.10.21г. Город Междуреченск Кузбасс», – подписал публикацию ее автор (прим.: орфография и пунктуация автора сохранены).

На вопрос одного из подписчиков, осталось ли в небе что-нибудь после пролетевшего объекта, разместивший ролик пользователь ответил отрицательно.

Происшествия,Видео,Евгений Калугин,
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