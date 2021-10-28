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Франция захватила британское судно в своих территориальных водах

Lenta.ru
52 минуты назад

Франция захватила британский траулер в своих территориальных водах в ночь на 28 октября. Судно занималось незаконной рыбной ловлей недалеко от города Гавр в Ла-Манше и попалось французским патрульным кораблям, передает BBC News.

Франция захватила британское судно
Фото: James Pearce / ShutterstockJames Pearce / Shutterstock

Во время ночных проверок французы наткнулись на два британских промысловых судна, которые показались им подозрительными. Одна из лодок сначала не подчинилась требованиям властей и получила предупреждение за сопротивление. На второй не нашлось нужных документов для рыбной ловли, и в итоге она была конфискована французскими властями.

Французский министр моря Анник Жирарден заявила, что проверки в Ла-Манше усилены в связи с переговорами о лицензировании между Европейским союзом и Соединенным Королевством. По ее словам, Франция предупреждала Лондон о таком развитии событий неделю назад, обещая задерживать британские суда, если вопрос с лицензиями на вылов рыбы не будет решен в ближайшее время.

В Соединенном Королевстве действия континентального соседа назвали несоразмерными и пообещали быстро разобраться в ситуации.

Ранее правительство Франции пригрозило санкциями Великобритании, если та продолжит саботировать заключенное соглашение по квотам на отлов рыбы в Ла-Манше для французских моряков.

«Рыбная война» началась между двумя сторонами после Brexit, одной из целей которого Лондон называл восстановление контроля над своими территориальными водами. С тех пор инциденты в Ла-Манше приобрели регулярный характер.

Происшествия,ЕС,BBC News,
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