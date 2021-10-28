В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 83.19
Войти в почту

Пятеро мужчин похитили москвича и требовали выкуп в 100 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о похищении 49-летнего местного жителя, у которого требовали выкуп в 100 миллионов рублей. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Пятеро мужчин похитили москвича и требовали выкуп в ₽100 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в июне 2021 года похитители на улице Шоссейной напали на москвича и насильно посадили его в автомобиль. Его увезли в деревню под Мытищами, где прятали в частном доме, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. На протяжении трех недель заложника избивали и требовали выкуп за освобождение в 100 миллионов рублей. При этом похитители пробрались в квартиру пленника и забрали оттуда ценности на три миллиона рублей.

Не выдержав издевательств, заложник оформил кредит на 4,5 миллиона рублей под залог своей недвижимости и отдал деньги преступникам, после чего его отпустили.

Полицейские установили подозреваемых и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых мужчин в возрасте от 31 до 59 лет. У них изъято огнестрельное оружие с приспособлением для бесшумной стрельбы, 100 патронов и поддельное пенсионное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, обнаружена часть вещей, похищенных из квартиры пленника.

Происшествия,Ирина Волк,Росгвардия,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители