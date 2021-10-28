Пятеро мужчин похитили москвича и требовали выкуп в ₽100 млн

Кузьминский суд Москвы арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о похищении 49-летнего местного жителя, у которого требовали выкуп в 100 миллионов рублей. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

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По данным следствия, в июне 2021 года похитители на улице Шоссейной напали на москвича и насильно посадили его в автомобиль. Его увезли в деревню под Мытищами, где прятали в частном доме, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. На протяжении трех недель заложника избивали и требовали выкуп за освобождение в 100 миллионов рублей. При этом похитители пробрались в квартиру пленника и забрали оттуда ценности на три миллиона рублей.

Не выдержав издевательств, заложник оформил кредит на 4,5 миллиона рублей под залог своей недвижимости и отдал деньги преступникам, после чего его отпустили.