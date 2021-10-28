Пассажиров NordStar час не выпускали из самолета из-за обыска

Пассажиры авиакомпании NordStar, летевшие из Москвы в Сочи несколько часов не могли покинуть самолет из-за обысков, сообщают телеграм-каналы.

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / globallookpress.com Aleksander Polyakov / Global Look Press / globallookpress.com

«Всех туристов заставили показать содержимое их багажа и ручной клади», – сообщают источники.

Как выяснилось, в бизнес-классе пропал плед. Стюардессы решили, что его мог присвоить кто-то из эконом-класса и вызвали полицию с собаками.

Пассажиры провели в лайнере целый час, пока сотрудники осматривали их вещи.

На вопрос одного из пассажиров, на каком основании проводят досмотр сотрудники ответили что «девочка на деньги попадет». Судя по всему, за пропажу вещей стюардессе грозил большой штраф.

Представители авиакомпании проверят ситуацию, а некоторые пассажиры намерены обратиться в транспортную прокуратуру, сообщает телеграм-каналReadovka.