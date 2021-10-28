В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.18
Войти в почту

Пассажиров NordStar час не выпускали из самолета из-за обыска

РИА "ФедералПресс"иещё 1
1 час назад

Пассажиры авиакомпании NordStar, летевшие из Москвы в Сочи несколько часов не могли покинуть самолет из-за обысков, сообщают телеграм-каналы.

Пассажиров NordStar час не выпускали из самолета из-за обыска
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / globallookpress.comAleksander Polyakov / Global Look Press / globallookpress.com

«Всех туристов заставили показать содержимое их багажа и ручной клади», – сообщают источники.

Как выяснилось, в бизнес-классе пропал плед. Стюардессы решили, что его мог присвоить кто-то из эконом-класса и вызвали полицию с собаками.

Пассажиры провели в лайнере целый час, пока сотрудники осматривали их вещи.

На вопрос одного из пассажиров, на каком основании проводят досмотр сотрудники ответили что «девочка на деньги попадет». Судя по всему, за пропажу вещей стюардессе грозил большой штраф.

Представители авиакомпании проверят ситуацию, а некоторые пассажиры намерены обратиться в транспортную прокуратуру, сообщает телеграм-каналReadovka.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что бортпроводник показал в TikTok, где находится туалет на борту самолета.

Происшествия,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители