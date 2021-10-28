Опубликовано видео с места столкновения трамваев в Петербурге

Два трамвая столкнулись на Бухарестской улице в Петербурге, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» в распоряжении которого оказались кадры с места аварии.
Причиной столкновения мог стать сердечный приступ одного из водителей, уточняет РЕН ТВ. Он проложил движение и врезался в впереди идущее транспортное средство.
По предварительным данным, 12 человек пострадали. 7 человек были госпитализированы с различными травмами. В Горэлектротрансе Петербурга пояснили, что у большинства пострадавших легкие травмы.