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Опубликовано видео с места столкновения трамваев в Петербурге

Александр Кузьмин
1 час назад

Два трамвая столкнулись на Бухарестской улице в Петербурге, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» в распоряжении которого оказались кадры с места аварии.

Причиной столкновения мог стать сердечный приступ одного из водителей, уточняет РЕН ТВ. Он проложил движение и врезался в впереди идущее транспортное средство.

По предварительным данным, 12 человек пострадали. 7 человек были госпитализированы с различными травмами. В Горэлектротрансе Петербурга пояснили, что у большинства пострадавших легкие травмы.

Происшествия,Видео,РЕН ТВ,
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