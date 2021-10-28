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Экс-главу ярославского управления ФСБ нашли мертвым в Подмосковье

Елена Прошина
1 час назад

Экс-главу управления ФСБ по Ярославской области Александра Кубасова нашли мертвым в гостинице в Подмосковье. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, смерть бывшего силовика наступила от пневмонии.

Экс-главу ярославского управления ФСБ нашли мертвым в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Александр Кубасов был найден мертвым в гостинице в Подмосковье. Смерть не носит криминального характера», — заявил собеседник агентства.

Кубасов родился в 1959 году в Архангельске. Окончил филологический факультет Мордовского университета и Рязанское высшее военное училище ВДВ. В органах госбезопасности начал служить с 1985 года, начав карьеру в военной контрразведке в Афганистане и Абхазии. С 2006 года возглавлял управление ФСБ в Ульяновской области, а с 2010 года — в Чеченской Республике.

В октябре 2013 года Кубасова назначили на должность главы УФСБ по Ярославской области. В июне 2018 года силовик ушел на пенсию.

Напомним, что 26 октября экс-замглавы главного управления по борьбе с экономическими преступления МВД Алексея Новосельцева нашли мертвым в доме в Новой Москве. Тело 69-летнего полковника внутренних дел обнаружила дочь, которая решила наведать отца после того, как он перестал отвечать на телефон. На теле и шее мужчины обнаружили множественные колото-резаные ранения.

Происшествия,Александр Кубасов,ФСБ,МВД,
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