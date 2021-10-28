Посетитель ресторана в Москве ударил полицейского стулом

Посетитель ресторана на улице Арбат в центре Москвы в ходе проверки общественного порядка сорвал с полицейского нагрудный знак и стулом ударил по руке, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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28 октября полицейские совместно с сотрудниками управы района проводили проверку в ресторане на Арбате.

"Гражданин 1991 года рождения, находившийся в помещении, проявил агрессию в отношении сотрудников полиции, сорвал нагрудный знак и нанес удар стулом по руке инспектора ППСП. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.