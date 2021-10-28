ФСБ предотвратила теракты в Мурманской области: видео

ФСБ нейтрализовала сторонника международной террористической организации «Исламское государство»* в Мурманской области, который планировал совершить террористические акты на военных объектах, расположенных в регионе. Местный житель был ликвидирован при попытке задержания в момент извлечения взрывного устройства. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», – передает сообщение ведомства ТАСС.
*Террористическая организация, запрещенная в России.