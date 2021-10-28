Полицейского избили стулом в центре Москвы

Сотрудник одного из арбатских баров напал на полицейского в ночь на 28 октября. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

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Полицейские пришли в бар в рамках ночного рейда - они искали точки общепита, нарушающие режим нерабочих дней (действует с 28 октября по 7 ноября).

По данным «МК», сотрудники бара не согласились с полицейскими, что нерабочие дни уже начались. Между ними и полицейскими началась перепалка, один из барменов взял барный стул и ударил сотрудника полиции.

В результате полицейский получил травму руки (также бармен оторвал ему погон). Нападавшего задержали.

Ранее в центре Москвы на полицейского напал душевнобольной мужчина. Сотрудник ДПС во время патрулирования улиц заметил на проезжей части обнаженного мужчину с признаками опьянения. Он попытался его задержать, но мужчина начал сопротивляться, оскорблять полицейского, а затем ударил его - у полицейского затем диагностировали травму шеи.