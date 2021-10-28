Подростки разбили чужое авто за отказ платить за парковку. Видео

Причиной расправы над автомобилем, со слов жителей, стал отказ водителя оплачивать парковочное место. Компания молодых людей решила наказать несговорчивого владельца транспортного средства. На кадрах видно, как они сначала перевернули легковушку на бок, а затем стали бить по ней ногами.