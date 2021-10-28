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Подростки разбили чужое авто за отказ платить за парковку. Видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

В Стерлитамаке подростки перевернули и разбили машину во дворе жилого дома. Инцидент сняли видео местные жители. Запись публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

Причиной расправы над автомобилем, со слов жителей, стал отказ водителя оплачивать парковочное место. Компания молодых людей решила наказать несговорчивого владельца транспортного средства. На кадрах видно, как они сначала перевернули легковушку на бок, а затем стали бить по ней ногами.

При этом агрессивных хулиганов не остановили даже крики женщины, которая стала невольной свидетельницей происходящего.

Происшествия,Видео,
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