Сознавшийся в убийстве банкира Яхонтова покончил с собой в Белоруссии

Обвиняемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным канала, он совершил самоубийство в изоляторе в Белоруссии, откуда 28 октября его должны были доставить на допрос в Москву.

Днем 26 октября в квартире на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины и маленького ребенка с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что убиты были бывший замглавы московского филиала «Смоленского банка», 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и их восьмилетний сын.

В 2020 году Яхонтов вышел на свободу после отбывания срока по делу о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж.

Информированный источник «Интерфакса» говорил, что подозреваемый в убийстве семьи Яхонтова - его бывший партнер по бизнесу. Преступление якобы было спонтанным: мужчины поссорились, завязалась драка, которая завершилась тройным убийством, после чего убийца сбежал в Белоруссию.