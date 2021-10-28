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Сознавшийся в убийстве банкира Яхонтова покончил с собой в Белоруссии

Алиса Селезнёва
50 минут назад

Обвиняемый в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сознавшийся в убийстве банкира Яхонтова покончил с собой в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, он совершил самоубийство в изоляторе в Белоруссии, откуда 28 октября его должны были доставить на допрос в Москву.

Днем 26 октября в квартире на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины и маленького ребенка с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что убиты были бывший замглавы московского филиала «Смоленского банка», 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и их восьмилетний сын.

В 2020 году Яхонтов вышел на свободу после отбывания срока по делу о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж.

Появились подробности задержания подозреваемого в тройном убийстве в Москве

Информированный источник «Интерфакса» говорил, что подозреваемый в убийстве семьи Яхонтова - его бывший партнер по бизнесу. Преступление якобы было спонтанным: мужчины поссорились, завязалась драка, которая завершилась тройным убийством, после чего убийца сбежал в Белоруссию.

Собеседник «Интерфакса» заявил, что на допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. 27 октября его заочно арестовал Кунцевский суд Москвы.

Происшествия,Михаил Яхонтов,Андрей Скрипкин,Интерфакс,
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