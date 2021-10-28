Подозреваемый в убийстве в Москве банкира Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына был задержан в одном из отелей в Витебской области Белоруссии и уже дает признательные показания. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Sputnik Беларусь.

Тела банкира Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына обнаружили в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. По данным осведомленных источников, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика сломана шея. При этом тело Михаила Яхонтова лежало в коридоре у двери, а его голова была накрыта подушкой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Яхонтов был фигурантом уголовного дела о банкротстве ОАО «Смоленский банк» в 2016 году. Топ-менеджеры московского филиала банка, в том числе Яхонтов, обвинялись в выводе за рубеж на счета подконтрольных иностранных фирм более 600 млн рублей и в преднамеренном банкротстве. Бывший топ-менеджер Смоленского банка отбыл в тюрьме назначенное судом наказание, при этом он остался должен по гражданскому иску больше 2 млрд рублей.

Накануне Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира. Позднее стало известно, что тот был задержан в одном из отелей Витебской области Белоруссии, пишет Sputnik Беларусь.

Через Белоруссию подозреваемый в убийстве собирался уехать на Запад. При этом, по данным источников, после задержания Андрей Скрипкин дал признательные показания.

По его словам, он пришел к Яхонтову «обсуждать финансовые дела», однако они поссорились. В результате, не добившись желаемого, Скрипкин связал всех членов семьи и расправился с ними, а после сбежал на автомобиле в Белоруссию.