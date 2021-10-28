Водитель сбил девушку во время дрифта на парковке у ТЦ в Красноуфимске.Видео

«Дрифтер» сбил девушку на парковке у торгового центра в Красноуфимске во время поездки в заносе. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как водитель авто делает несколько скользящих кругов на парковке, в конце одного из них он сбивает девушку, проходящую мимо. Пострадавшая получила травму головы, врачи отправили её лечиться домой.