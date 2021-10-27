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Подмосковного чиновника оправдали по делу об убийстве любовницы

Вероника Полынина
40 минут назад

Суд присяжных оправдал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы, заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщает ТАСС.

Подмосковного чиновника оправдали по делу об убийстве любовницы
Фото: vkvk

За невиновность Кулакова проголосовали пять присяжных, один счел его виновным.

Кулакова освободили в зале суда.

Тело 39-летней Евгении Исаенковой со следами удушения было обнаружено в мае 2019 года в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе. Предположительно, ее задушили шнуром для зарядки телефона. Он был найден в пяти метрах от тела.

Присяжных по убийству любовницы раменского чиновника распустили из-за сбоя компьютера

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков, с которым их связывали интимные отношения. В день задержания Кулаков досрочно покинул занимаемую должность.

Происшествия,Андрей Кулаков,Общественная палата России,
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