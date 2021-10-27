Подмосковного чиновника оправдали по делу об убийстве любовницы

Суд присяжных оправдал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы, заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщает ТАСС.
За невиновность Кулакова проголосовали пять присяжных, один счел его виновным.
Кулакова освободили в зале суда.
Тело 39-летней Евгении Исаенковой со следами удушения было обнаружено в мае 2019 года в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе. Предположительно, ее задушили шнуром для зарядки телефона. Он был найден в пяти метрах от тела.
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков, с которым их связывали интимные отношения. В день задержания Кулаков досрочно покинул занимаемую должность.