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Стали известны подробности побега участника банды Басаева из психбольницы

Вероника Полынина
34 минуты назад

Предполагаемый участник банды Шамиля Басаева Магомед Алханов сбежал из психбольницы в Астрахани во время прогулки, выяснил телеканал РЕН ТВ.

Стали известны подробности побега участника банды Басаева из психбольницы
Фото: соцсетисоцсети

26 октября Алханов сумел отогнуть один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и через получившееся отверстие вышел на волю.

В медучреждении Алханов проходил психиатрическую экспертизу.

Алханова задержали в начале лета 2021 года в рамках дела о нападении банды Шамиля Басаева и Хоттаба на дивизию псковских десантников в Чечне в 2000 году. Тогда были расстреляны 84 человека, еще четверо получили ранения.

39-летний Алханов отрицает причастность к нападению. Ранее он был осужден по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»).

Из астраханского психдиспансера сбежал осужденный за бандитизм Магомед Алханов

Полиция во взаимодействии с другими силовыми органами ведет розыск преступника. Алханов был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его приметы: худощавого телосложения, с седой бородой.

Происшествия,Шамиль Басаев,РЕН ТВ,
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