Стали известны подробности побега участника банды Басаева из психбольницы

Предполагаемый участник банды Шамиля Басаева Магомед Алханов сбежал из психбольницы в Астрахани во время прогулки, выяснил телеканал РЕН ТВ.

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26 октября Алханов сумел отогнуть один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и через получившееся отверстие вышел на волю.

В медучреждении Алханов проходил психиатрическую экспертизу.

Алханова задержали в начале лета 2021 года в рамках дела о нападении банды Шамиля Басаева и Хоттаба на дивизию псковских десантников в Чечне в 2000 году. Тогда были расстреляны 84 человека, еще четверо получили ранения.

39-летний Алханов отрицает причастность к нападению. Ранее он был осужден по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»).