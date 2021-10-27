Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Пермском университете

На лечении в столичной больнице остается только один пациент в состоянии средней степени тяжести после стрельбы в Пермском университете. Состояние остальных, переведенных из Перми на лечение в московские больницы, улучшилось, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Пермского края.

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«Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные пять человек - в удовлетворительном, из них трое переведены в другие медучреждения для реабилитации», - прокомментировали в ведомстве состояние пострадавших, которые были отправлены на лечение в столичные клиники.

До этого минздрав региона сообщал, что из пермских больниц выписали всех пострадавших при стрельбе, четыре человека были в состоянии средней степени тяжести в больницах Москвы, двоих в удовлетворительном состоянии перевели на реабилитацию.