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Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Пермском университете

Елена Прошина
38 минут назад

На лечении в столичной больнице остается только один пациент в состоянии средней степени тяжести после стрельбы в Пермском университете. Состояние остальных, переведенных из Перми на лечение в московские больницы, улучшилось, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Пермского края.

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Пермском университете
Фото: ТАССТАСС

«Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные пять человек - в удовлетворительном, из них трое переведены в другие медучреждения для реабилитации», - прокомментировали в ведомстве состояние пострадавших, которые были отправлены на лечение в столичные клиники.

До этого минздрав региона сообщал, что из пермских больниц выписали всех пострадавших при стрельбе, четыре человека были в состоянии средней степени тяжести в больницах Москвы, двоих в удовлетворительном состоянии перевели на реабилитацию.

20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,Минздрав РФ,РИА Новости,
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