Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили накануне, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь.

Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. По этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также обязали выплатить больше 2 млрд рублей по гражданскому иску.