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По подозрению в убийстве банкира в Москве задержали его партнёра

News.ru
32 минуты назад

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. По предварительным данным, речь идёт о бывшем партнёре предпринимателя, передаёт 112.

Сейчас с задержанным работают следователи. Неизвестно, считают ли силовики подозреваемого исполнителем убийства или его заказчиком.

Один из подозреваемых в совершении убийстве Яхонтова, его жены и сына задержан, — сообщил журналистам РЕН ТВ источник.

Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили накануне, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь.

Появилась новая версия убийства банкира Яхонтова и его семьи

Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. По этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также обязали выплатить больше 2 млрд рублей по гражданскому иску.

Происшествия,Видео,Михаил Яхонтов,РЕН ТВ,
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