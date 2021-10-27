Устроившего стрельбу в жилом доме в Чебоксарах нашли мертвым

Сегодня, 27 октября, около 11 часов в Чебоксарах мужчина устроил стрельбу в своей квартире на улице Гузовского, дом №30. В ходе поисковых работ тело жителя республики нашли в лесу, сообщает местная прокуратура на своей странице в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно ориентировке, которую разместил у себя Cheb.ru, стрелявшим оказался 55-летний Андрей Осипов. О выстрелах в квартире мужчины сообщил один из его родственников. Он также указал, что Осипов ходит по подъезду с оружием. Установив личность стрелка, правоохранители отправились на его поиски.

Передвижение мужчины по северо-западному району Чебоксар отследили с помощью камер «Безопасного города»: с улицы Гузовского он пешком направился в сторону проспекта Горького. Спустя полтора часа стрелка обнаружили мертвым на улице Сверчкова в лесополосе со стороны Волги. Мужчина выстрелил в себя из ружья и от полученных травм скончался на месте.