В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.16
Войти в почту

Устроившего стрельбу в жилом доме в Чебоксарах нашли мертвым

Елена Прошина
1 час назад

Сегодня, 27 октября, около 11 часов в Чебоксарах мужчина устроил стрельбу в своей квартире на улице Гузовского, дом №30. В ходе поисковых работ тело жителя республики нашли в лесу, сообщает местная прокуратура на своей странице в Instagram.

Устроившего стрельбу в жилом доме в Чебоксарах нашли мертвым
Фото: ТАССТАСС

Согласно ориентировке, которую разместил у себя Cheb.ru, стрелявшим оказался 55-летний Андрей Осипов. О выстрелах в квартире мужчины сообщил один из его родственников. Он также указал, что Осипов ходит по подъезду с оружием. Установив личность стрелка, правоохранители отправились на его поиски.

Передвижение мужчины по северо-западному району Чебоксар отследили с помощью камер «Безопасного города»: с улицы Гузовского он пешком направился в сторону проспекта Горького. Спустя полтора часа стрелка обнаружили мертвым на улице Сверчкова в лесополосе со стороны Волги. Мужчина выстрелил в себя из ружья и от полученных травм скончался на месте.

По данному инциденту организована процессуальная проверка, которая находится на контроле прокуратуры. Других пострадавших нет.

Происшествия,Андрей Осипов,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители