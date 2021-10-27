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В Казахстане вновь жестоко избили русского ребенка

Елена Прошина
24 минуты назад

В казахстанском городе Тараз 20 октября прохожий напал на ребенка за то, что он русский. Как сообщает Readovka, мужчина с размаху ударил мальчика по голове, сбив с самоката, а после пнул его ногой.

Прохожий избил ребенка в Казахстане со словами "русские раздражают"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

От удара малыш буквально упал на асфальт. На помощь к нему побежала бабушка, которую мужчина тоже ударили.

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Казахстанские медиа изначально сообщили об инциденте и отметили, что мужчина набросился на ребенка со словами «Русские раздражают!», указав на явный этнический контекст. Однако через некоторое время из СМИ и соцсетей удалили публикации, в которых фигурирует эта фраза. Кроме того, многие из них спешно извинились за «разжигание межнациональной розни».

Readovka попыталась связаться с пострадавшей семьей, однако изданию сообщили, что никакой помощи им не требуется и конфликт исчерпан. Кроме того, информации о возбуждении дела по избиению ребенка нет.

Напомним, что в июле 2021 года в Нур-Султане дети-казахи избили русского мальчика толпой. При нападении они также сделали акцент на его национальности. На следующий день в городе Сарканд случайные свидетели засняли, как 17-летний казах заставлял 9-летнего приемного брата-русского вставать на колени и есть землю.

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