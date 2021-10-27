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Полковник МВД заказал поджог машины занимавшего его парковочное место соседа

Lenta.ruиещё 1
55 минут назад

Служба собственной безопасности МВД проводит проверку в отношении полковника, занимающего должность начальника управления по борьбе с наркотиками по Красноярскому краю. Полицейского подозревают в организации поджога автомобиля соседа, занимавшего его парковочное место. Об этом сообщает Baza

Полковник МВД наказал занявшего его парковочное место соседа
Фото: КоммерсантКоммерсант

По версии следствия, один из автовладельцев, проживающий на улице Батурина в Красноярске, стал ставить свою машину на место, которое полковник считал своим. Решив проучить соседа, полицейский нанял человека, который 29 сентября поджег его машину ВАЗ-2108.

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О преступлении узнали, когда на полковника дал показания поджигатель. Полицейского отстранили от должности, Следственный комитет и МВД проводят проверку. В случае подтверждения информации полковник станет фигурантом уголовного дела, а также его уволят со службы, которой он отдал 30 лет.

Происшествия,СКР,МВД,
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