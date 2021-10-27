Полковник МВД наказал занявшего его парковочное место соседа

Служба собственной безопасности МВД проводит проверку в отношении полковника, занимающего должность начальника управления по борьбе с наркотиками по Красноярскому краю. Полицейского подозревают в организации поджога автомобиля соседа, занимавшего его парковочное место. Об этом сообщает Baza

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По версии следствия, один из автовладельцев, проживающий на улице Батурина в Красноярске, стал ставить свою машину на место, которое полковник считал своим. Решив проучить соседа, полицейский нанял человека, который 29 сентября поджег его машину ВАЗ-2108.