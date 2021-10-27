В квартире пятиэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске утром 27 октября произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП частично обрушилась одна из стен помещения между кухней и комнатой. Пострадавших нет. Кадры последствий из жилища появились в распоряжении телеканала «360».
По предварительным данным, хлопок газа случился из-за несанкционированной врезки газового оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Красногорска.
По информации ГСУ Следственного комитета России по Московской области, ЧП произошло во время установки новой газовой плиты.
«По предварительным данным, 27 октября 2021 года в квартире, расположенной на 5-м этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошёл хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет», – говорится в сообщении ведомства.
По факту случившегося начата проверка, на место происшествия осматривают специалисты газовой службы.