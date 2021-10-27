«По предварительным данным, 27 октября 2021 года в квартире, расположенной на 5-м этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошёл хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет», – говорится в сообщении ведомства.