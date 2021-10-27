Вскрылась причина истязаний зампрокурора в Курганской области

Заместителя прокурора Далматовского района Курганской области избили и пытали за пролитое пиво. Подробностями конфликта поделился источник в правоохранительных органах, пишет «Царьград».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что ссора вспыхнула у кафе «Светлана» в поселке, где зампрокурора отдыхал с племянником собственной жены по имени Амаджол, который в последствии стал его мучителем. А началась ссора после того, как заместитель прокурора пролил стакан пива в автомобиле Амаджола. В результате «Амаджол вспылил» и начал издеваться над родственником, заявил источник.

Сначала племянник супруги накинул удавку на шею неаккуратного гостя. Затем избил по голове, туловищу и конечностям. Дальше начались пытки. Амаджол прицепил мужа тети за удавку к буксировочному тросу и тащил за машиной по земле. Сообщается, что этот момент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Однако официальные комментарии по факту нападения до сих пор не поступали. На сегодняшний день продолжается проверка сотрудниками правоохранительных органов.