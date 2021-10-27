Нападение на журналистов на улице Красноярска сняли на видео

Двое жителей Красноярска напали на журналистов телеканала ТВК на улице города во время съемки репортажа. Видео, на котором запечатлен конфликт, опубликовано на сайте ТВК.

На кадрах мужчина и женщина требуют от работников СМИ прекратить снимать их автомобиль и удалить сделанную оператором запись. В ходе словесной перепалки мужчина отнял у сотрудника телеканала шапку.

По данным ТВК, в женщине опознали крупного распространителя Herbalife. После уличного инцидента она позвонила в редакцию телеканала и снова требовала не демонстрировать кадры в эфире.

Этим случаем уже заинтересовались красноярские полицейские.

«По факту публикации в СМИ информации о конфликте между журналистами одного из красноярских телеканалов и гражданами сотрудниками МУ МВД России “Красноярское” инициирована проверка», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю.