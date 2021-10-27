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Нападение на журналистов на улице Красноярска сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Двое жителей Красноярска напали на журналистов телеканала ТВК на улице города во время съемки репортажа. Видео, на котором запечатлен конфликт, опубликовано на сайте ТВК.

На кадрах мужчина и женщина требуют от работников СМИ прекратить снимать их автомобиль и удалить сделанную оператором запись. В ходе словесной перепалки мужчина отнял у сотрудника телеканала шапку.

По данным ТВК, в женщине опознали крупного распространителя Herbalife. После уличного инцидента она позвонила в редакцию телеканала и снова требовала не демонстрировать кадры в эфире.

Этим случаем уже заинтересовались красноярские полицейские.

«По факту публикации в СМИ информации о конфликте между журналистами одного из красноярских телеканалов и гражданами сотрудниками МУ МВД России “Красноярское” инициирована проверка», – говорится в сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Происшествия,Видео,МВД,
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