Представителя Кадырова задержали с наркотиками

ГИБДД Санкт-Петербурга нашла наркотики у руководителя представительства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева. Об этом сообщает портал 47news.

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Инцидент произошел во вторник, 26 октября. Сотрудники ГИБДД остановили люксовый автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого был Хизриев. Уточняется, что он находился в «не совсем адекватном состоянии», из-за чего сотрудники решили провести осмотр. В результате у Хизриева изъяли три грамма наркотического психостимулятора.

На медицинском освидетельствовании у мужчины нашли остатки наркотиков в крови. Его задержали на двое суток.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»). В среду, 27 октября, состоится суд.