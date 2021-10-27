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Представителя Кадырова задержали с наркотиками

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

ГИБДД Санкт-Петербурга нашла наркотики у руководителя представительства главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Ислама Хизриева. Об этом сообщает портал 47news.

Представителя Кадырова задержали с наркотиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во вторник, 26 октября. Сотрудники ГИБДД остановили люксовый автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулем которого был Хизриев. Уточняется, что он находился в «не совсем адекватном состоянии», из-за чего сотрудники решили провести осмотр. В результате у Хизриева изъяли три грамма наркотического психостимулятора.

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На медицинском освидетельствовании у мужчины нашли остатки наркотиков в крови. Его задержали на двое суток.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»). В среду, 27 октября, состоится суд.

Ранее соратника Кадырова, бывшего командира грозненского полка «Север» Рахмана Абдулкадирова поймали в состоянии наркотического опьянения в Москве.

Происшествия,Рамзан Кадыров,ГИБДД,
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