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Бизнес-джет экстренно сел в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

ТАССиещё 5
2 часа назад

Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

Бизнес-джет экстренно сел в Шереметьево
Фото: wikipediawikipedia

"Пассажирский самолет Challenger 600, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Дубай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины. Самолет сел в штатном режиме в 10:14 мск", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,ИТАР-ТАСС,
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