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Мужчина на путях заблокировал движение поездов в метро Москвы

Елена Прошина
1 час назад

На Люблинско-Дмитровской ветке московского метро временно остановились поезда из-за человека, который оказался на путях на станции «Крестьянская застава». Видеозапись с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Мужчина на путях заблокировал движение поездов в метро Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, мужчина по неизвестной причине упал на пути. После чего его подняли на платформу. Обстоятельства и состояние пострадавшего уточняется.

В Московском департаменте транспорта сообщили об увеличении интервалов движения поездов по ветке из-за случившегося инцидента.

Напомним, что участок Большой кольцевой линии от станции «Хорошевской» до «Мневников» закроют с 29 по 31 октября из-за проведения работ по присоединению новых станций к сети метро.

Поезда на БКЛ будут курсировать только между станциями «Савеловская» и «Деловой центр», а по маршруту закрытых участков будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политике и строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что строительство БКЛ планируется завершить на год раньше срока – в 2022 году. До конца 2021 года власти планируют запустить 10 станций большого кольца.

Происшествия,Андрей Бочкарев,РИА Новости,
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