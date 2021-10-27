Мужчина на путях заблокировал движение поездов в метро Москвы

На Люблинско-Дмитровской ветке московского метро временно остановились поезда из-за человека, который оказался на путях на станции «Крестьянская застава». Видеозапись с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, мужчина по неизвестной причине упал на пути. После чего его подняли на платформу. Обстоятельства и состояние пострадавшего уточняется.

В Московском департаменте транспорта сообщили об увеличении интервалов движения поездов по ветке из-за случившегося инцидента.

Напомним, что участок Большой кольцевой линии от станции «Хорошевской» до «Мневников» закроют с 29 по 31 октября из-за проведения работ по присоединению новых станций к сети метро.

Поезда на БКЛ будут курсировать только между станциями «Савеловская» и «Деловой центр», а по маршруту закрытых участков будут ходить бесплатные компенсационные автобусы.