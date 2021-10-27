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Из психбольницы Астрахани сбежал предполагаемый член банды Басаева

Елена Прошина
18 минут назад

Предполагаемый участник банды Шамиля Басаева Магомед Алханов сбежал из психбольницы на Началовском шоссе в Астрахани 26 октября. Как сообщает РИА Новости, 39-летний мужчина проходил в учреждении психиатрическую экспертизу по новому делу.

Член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани
Фото: ReutersReuters

Алханова задержали в начале лета 2021 года, однако какую либо причастность к нападению банды Басаева и Хаттаба на позиции 6-й роты десантников 2-го Батальона Псковской дивизии в районе чеченского Улус-Керта он отрицал. Известно, что ранее мужчину осудили по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»).

Задержаны участники нападения на Дагестан в 1999 г.

Полиция с другими силовыми органами ведет розыск преступника. Алханов был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его приметы: худощавого телосложения, с седой бородой.

Напомним, что нападение на позиции 6-й роты десантников 2-го батальона Псковской воздушно-десантной дивизии в районе Улус-Керта, также известное как «Бой у высоты 766», произошло 29 февраля 2000 года. В результате боя погибли 84 военнослужащих из 90, которые находились на высоте. В их числе оказались подполковник Марк Евтюхин, майор Сергей Молодов и майор Александр Достовалов.

Происшествия,Марк Евтюхин,ХАТТАБ,Шамиль Басаев,
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