Член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани

Предполагаемый участник банды Шамиля Басаева Магомед Алханов сбежал из психбольницы на Началовском шоссе в Астрахани 26 октября. Как сообщает РИА Новости, 39-летний мужчина проходил в учреждении психиатрическую экспертизу по новому делу.

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Алханова задержали в начале лета 2021 года, однако какую либо причастность к нападению банды Басаева и Хаттаба на позиции 6-й роты десантников 2-го Батальона Псковской дивизии в районе чеченского Улус-Керта он отрицал. Известно, что ранее мужчину осудили по ст. 209 УК РФ («Бандитизм»).

Полиция с другими силовыми органами ведет розыск преступника. Алханов был одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Его приметы: худощавого телосложения, с седой бородой.