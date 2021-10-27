Раскрыта личность "погибшего из-за поисков Светличной"

Мужчиной, погибшим во время поисков волонтерами актрисы Светланы Светличной, может быть 61-летний житель Подмосковья Андрей Серов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом пишет mk.ru со ссылкой на на сайт поисковой организации «Лиза Алерт», где его имя указано в одной из последних заявок на поиск. Мужчина 25 октября ушел из дома в Люберцах и не вернулся. 26 октября около 16 часов на портале появилась информация о том, что мужчина найден мертвым.

Известно, что в операции по его поиску участвовало более десятка добровольцев. Искали его меньше суток.

Ранее председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев в социальных сетях рассказал, что из-за масштабной операции по поиску актрисы Светланы Светличной спасти пожилого мужчину не успели — волонтеры отвлеклись от других ориентировок. «Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — писал он.