Газ взорвался в пятиэтажке в Подмосковье

В среду, 27 октября, в одной из пятиэтажек Красногорска произошел взрыв газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По данным агентства, в результате взрыва никто не пострадал.

По словам собеседника РИА Новости, взрыв произошел во время ремонта в доме, расположенном на Железнодорожном проезде. Взрывной волной повредило перегородку между кухней и комнатой.

Два дня назад, 25 октября, взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. В результате были разрушены четыре квартиры.

Жертвой взрыва стала 22-летняя девушка. Еще четыре человека пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У следствия есть две версии случившегося. По первой, взрыв мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению. По второй — из-за «неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования».