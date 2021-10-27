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Газ взорвался в пятиэтажке Подмосковья

Мария Иванова
50 минут назад

В среду, 27 октября, в одной из пятиэтажек Красногорска произошел взрыв газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Газ взорвался в пятиэтажке в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в результате взрыва никто не пострадал.

По словам собеседника РИА Новости, взрыв произошел во время ремонта в доме, расположенном на Железнодорожном проезде. Взрывной волной повредило перегородку между кухней и комнатой.

Два дня назад, 25 октября, взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. В результате были разрушены четыре квартиры.

Жертвой взрыва стала 22-летняя девушка. Еще четыре человека пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У следствия есть две версии случившегося. По первой, взрыв мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению. По второй — из-за «неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования».

Следователи выяснили, что хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, состоит на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, и на трубу, подходящую к газовой плите, поставили металлическую заглушку. Источники СМИ говорили, что в итоге он мог самовольно подключиться к газовой трубе.

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