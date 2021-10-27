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Осужденный на 20 лет за госизмену доцент попросил освободить его от наказания

Lenta.ru
1 час назад

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство от осужденного за госизмену доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева, получившего 20 лет за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный за госизмену доцент попросил освободить его от наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученый просит освободить его от отбытия наказания в связи с болезнью. Дата слушаний не сообщается.

8 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Воробьеву. Помимо госизмены, его осудили также за покушение на контрабанду технологий. Из приговора Мосгорсуда от 23 апреля 2021 года исключены показания ряда свидетелей и отправлен на пересмотр вопрос о судьбе денежных средств, изъятых по делу в качестве вещественных доказательств.

Судебное решение вступило в законную силу и подлежит исполнению. В ближайшее время осужденный будет этапирован к месту отбытия наказания.

Воробьеву вменялась передача сведений, составляющих гостайну, сотруднику Харбинского политехнического университета в ноябре 2018 года. Речь идет о данных, связанных с работой «безгенераторного жидкостного ракетного двигателя на криогенных компонентах топлива», пояснил адвокат ученого Антон Голубев. Покушение на контрабанду доценту инкриминировали с связи с отправкой в Китай в 2019 году военного оборудования.

Происшествия,Антон Голубев,Алексей Воробьев,МАИ,Мосгорсуд,
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