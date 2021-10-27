Осужденный за госизмену доцент попросил освободить его от наказания

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство от осужденного за госизмену доцента кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева, получившего 20 лет за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Ученый просит освободить его от отбытия наказания в связи с болезнью. Дата слушаний не сообщается.

8 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Воробьеву. Помимо госизмены, его осудили также за покушение на контрабанду технологий. Из приговора Мосгорсуда от 23 апреля 2021 года исключены показания ряда свидетелей и отправлен на пересмотр вопрос о судьбе денежных средств, изъятых по делу в качестве вещественных доказательств.

Судебное решение вступило в законную силу и подлежит исполнению. В ближайшее время осужденный будет этапирован к месту отбытия наказания.