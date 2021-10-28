В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 82.34
Войти в почту

Девушка погибла после попытки сделать себе аборт на 7-м месяце

News.ruиещё 3
1 час назад

В бразильском городе Воторантин 20-летняя Ана Каролина Перейра Пинто погибла после попытки прервать беременность на седьмом месяце беременности. Способ ей подсказал её 22-летний бойфренд пишет портал G1.

Девушка погибла после попытки сделать аборт на 7-м месяце
Фото: ТАССТАСС

За несколько дней до гибели девушки пара отправилась в гостиницу специально, чтобы сделать аборт. Молодой человек надавил на девушку и потребовал прервать беременность. Он не придумал ничего лучше, чем заставить её наглотаться таблеток.

Он находился рядом с ней, когда она принимала препараты, но на следующий день ей стало плохо. Молодой человек запретил Ане что-либо говорить родителям и пообещал «решить все завтра». Но через сутки она скончалась.

Подозреваемого в подстрекательстве на аборт задержали. В Бразилии прерывание беременности разрешено лишь в нескольких случаях, в том числе если плод угрожает жизни матери или если зачатие произошло в результате изнасилования. В других случаях женщин серьёзно наказывают — им грозит огромный штраф, а также тюремный срок до трёх лет.

Ранее в американском штате Техас приостановили действие закона о запрете абортов. Федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман вынес временный запрет на применение нового закона. Суд постановил, что женщины были незаконно лишены возможности контролировать свою жизнь способами, защищёнными конституцией. С этим решением согласилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Происшествия,В мире,Администрация США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители