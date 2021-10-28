Девушка погибла после попытки сделать аборт на 7-м месяце

В бразильском городе Воторантин 20-летняя Ана Каролина Перейра Пинто погибла после попытки прервать беременность на седьмом месяце беременности. Способ ей подсказал её 22-летний бойфренд пишет портал G1.
За несколько дней до гибели девушки пара отправилась в гостиницу специально, чтобы сделать аборт. Молодой человек надавил на девушку и потребовал прервать беременность. Он не придумал ничего лучше, чем заставить её наглотаться таблеток.
Он находился рядом с ней, когда она принимала препараты, но на следующий день ей стало плохо. Молодой человек запретил Ане что-либо говорить родителям и пообещал «решить все завтра». Но через сутки она скончалась.
Подозреваемого в подстрекательстве на аборт задержали. В Бразилии прерывание беременности разрешено лишь в нескольких случаях, в том числе если плод угрожает жизни матери или если зачатие произошло в результате изнасилования. В других случаях женщин серьёзно наказывают — им грозит огромный штраф, а также тюремный срок до трёх лет.
Ранее в американском штате Техас приостановили действие закона о запрете абортов. Федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман вынес временный запрет на применение нового закона. Суд постановил, что женщины были незаконно лишены возможности контролировать свою жизнь способами, защищёнными конституцией. С этим решением согласилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.