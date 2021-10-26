Полицейские начали рейды против мигрантов в Новой Москве

Министерство внутренних дел РФ проводит в настоящее время рейд против мигрантов на территории Новой Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в ведомстве. Известно, что проверки начались после многочисленных жалоб со стороны местных жителей.

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В районе ЖК «Испанские кварталы» в Прокшине и близлежащих населённых пунктах полиция проводит рейд против нелегальной миграции. Это связано с жалобами жителей, поступавшими в последнее время, — рассказал источник.

По данным СМИ, сотрудники полиции проверяют документы, а также останавливают машины мигрантов. Очевидцы сообщили, что на месте проведения операции была замечена конная полиция.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что адаптационные центры не справляются с огромным потоком мигрантов в России. Недобросовестные работодатели стремятся извлечь из их труда максимальную выгоду и содержат гастарбайтеров в рабских условиях.