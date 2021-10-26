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В крови умершего депутата Рады обнаружили димедрол

ТАССиещё 1
41 минуту назад

Следствие установило, что в организме умершего депутата Верховной рады Антона Полякова помимо алкоголя и метадона содержался препарат димедрол. Об этом во вторник сообщил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин.

В крови умершего депутата Рады обнаружили димедрол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь [метадона и димедрола]", - сказал он изданию "Общественное".

При этом правоохранители пока не могут прокомментировать, как вещество попало в организм, так как следствие продолжается.

По словам Енина, пока не найдены доказательства убийства Полякова.

"В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", - указал заместитель министра.

В пятницу, 8 октября, Киевская городская прокуратура сообщила, что Поляков умер на 34-м году жизни в Киеве во время поездки в такси. Отмечалось, что, согласно результатам вскрытия, он "умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца". Позднее представитель МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в организме Полякова обнаружен алкоголь и метадон, однако добавил, что следствие еще выясняет, как это могло повлиять на смерть депутата.

Поляков стал депутатом Верховной рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией "Слуга народа" от Черниговской области. Позже политик был исключен из нее и присоединился к депутатской группе "За будущее".

Происшествия,Евгений Енин,Антон Поляков,Артем Шевченко,Верховная Рада,Генпрокуратура РФ,МВД,
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