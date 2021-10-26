СК РФ откроет дело против украинских силовиков после обстрела Донбасса

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин после обстрела украинскими военными населенных пунктов Донбасса и обысков в домах мирных жителей поручил возбудить уголовное дело, сообщили в ведомстве.
«В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса и иных незаконных действий в отношении граждан России», - сообщили в СКР.
Там отметили, что, по данным СМИ, украинские военные в Донбассе совершили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района, предположительно, из орудий калибра 122-мм. В результате были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие инфраструктурные объекты. Многие здания, в том числе школа и больница, осталось без электричества. Кроме того, силовики захватили населенный пункт Старомарьевка, где проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и россияне. Украинские силовики провели незаконные обыски в домах жителей и задержания.
В ведомстве отметили, что в соответствии с российским законодательством и нормами международного права СК России продолжит работу, цель которой - установить обстоятельств преступлений против мира и безопасности человечества, совершаемые украинскими силовиками в Донбассе против мирных жителей. Собранные СК РФ доказательства в дальнейшем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.