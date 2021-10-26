СК РФ откроет дело против украинских силовиков после обстрела Донбасса

Там отметили, что, по данным СМИ, украинские военные в Донбассе совершили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района, предположительно, из орудий калибра 122-мм. В результате были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие инфраструктурные объекты. Многие здания, в том числе школа и больница, осталось без электричества. Кроме того, силовики захватили населенный пункт Старомарьевка, где проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и россияне. Украинские силовики провели незаконные обыски в домах жителей и задержания.