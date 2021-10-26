Убийство школьницы раскрыли спустя 13 лет

«Следователи и криминалисты провели системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний проходящих по делу лиц, составили психологический портрет каждого человека, имеющего отношение к потерпевшей и выполнили ряд сложных судебных экспертиз. Их заключения помогли в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и установить лицо причастное к данному преступлению. Им оказался ранее не судимый местный житель 1964 года рождения, виновность которого подтверждена совокупностью следственно-оперативных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Ленобласти.