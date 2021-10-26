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Убийство школьницы раскрыли спустя 13 лет

Елена Прошина
46 минут назад

Убийцу школьницы в Ленобласти задержали спустя 13 лет

Убийство школьницы раскрыли спустя 13 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи СУ СК России по Ленинградской области задержали убийцу 10-летней школьницы спустя 13 лет поисков. На данный момент мужчина находится под стражей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи и криминалисты провели системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний проходящих по делу лиц, составили психологический портрет каждого человека, имеющего отношение к потерпевшей и выполнили ряд сложных судебных экспертиз. Их заключения помогли в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и установить лицо причастное к данному преступлению. Им оказался ранее не судимый местный житель 1964 года рождения, виновность которого подтверждена совокупностью следственно-оперативных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Ленобласти.

Мужчине предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании человека, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного.

«Комсомольской правде» удалось узнать от близких девочки, что убийцей оказался сын местной уважаемой семьи. Именно поэтому его не удалось поймать раньше, хотя в качестве подозреваемого он по делу тогда проходил.

Происшествия,СКР,Комсомольская правда,
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