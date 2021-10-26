Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во вторник посетил красную зону в ковид-отделении Лидской центральной районной больницы.
На кадрах президент надевает маску перед входом в отделение и опрыскивается антисептиком в целях безопасности. После этого он навестил одну из пациенток красной зоны и посоветовал не переживать.
После посещения отделения Лукашенко выступил перед врачами больницы и заявил, что в стране снижаются темпы распространения COVID-19. Он отметил, что за неделю число заболевших снизилось на "два-четыре процента" и добавил, что текущая обстановка вызывает "осторожный оптимизм".