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Лукашенко посетил красную зону в ковид-отделении больницы в Лиде. Видео

Александр Кузьмин
29 минут назад

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во вторник посетил красную зону в ковид-отделении Лидской центральной районной больницы.

На кадрах президент надевает маску перед входом в отделение и опрыскивается антисептиком в целях безопасности. После этого он навестил одну из пациенток красной зоны и посоветовал не переживать.

После посещения отделения Лукашенко выступил перед врачами больницы и заявил, что в стране снижаются темпы распространения COVID-19. Он отметил, что за неделю число заболевших снизилось на "два-четыре процента" и добавил, что текущая обстановка вызывает "осторожный оптимизм".

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