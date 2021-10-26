Светлана Светличная пыталась совершить суицид

Актриса Светлана Светличная, которую несколько дней искали в Москве после ее внезапного исчезновения, нашлась на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В кадр попало видео с актрисой из больничной палаты, пишет "Комсомольская правда".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Светличная сделала вид, что пропала, но сама все это время снималась в шоу. Пока шли съемки, она жила у одной из участниц программы.

Актриса рассказала, что хотела покончить с собой. На видеозаписи, которая попала в редакцию телешоу, Светличная показана в больничной палате с перебинтованными запястьями.

По словам актрисы, родственники против ее воли переселили ее в новое жилье недалеко от их дома. Актрисе также хотели нанять личную помощницу, но она отказалась.

Сын Светличной Алексей Ивашов сообщил, что ему также предлагали участововать в программе, но он запросил за это 1 млн рублей. По его словам, у него с матерью давний конфликт, которому не менее трех-четырех лет, и он не общался с актрисой с начала октября.

Он также осудил поступок своей матери.

"Тут ее обыскались все: и полиция, и "Лиза алерт". Всех на уши выставили! Это свинья просто! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла. У меня вчера день рождения был. Ни звонка, ни привета, ни ответа — ничего", — сказал Ивашов, пишет "Лайф".