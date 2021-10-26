Появилась новая версия убийства банкира Яхонтова и его семьи

Незадолго до убийства Михаил Яхонтов посещал следователей. Об этом «Московскому комсомольцу» анонимно рассказал один из его друзей.

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«В конце сентября его вызвал следователь СКР в управление на Технический переулок. Знаю, он звонил своему адвокату, но та была в отпуске, и он пошел туда один. Правда, судя по всему, его это не сильно тревожило», — приводятся в материале слова друга Яхонтова.

По его словам, банкира вызывали по делу о Смоленском банке, за хищение которого его осудили в 2019 году.

«Дело по Смоленскому банку соединили с делом крупного холдинга, где четыре года назад задержали управляющего директора. Вроде как деньги холдинга лежали в банке Яхонтова, а потом исчезли. Вот сейчас и решили две эти истории объединить».

Также друг Яхонтова подчеркнул, что больше причин убивать банкира и его семью не было. В тюрьме бывший топ-менеджер Смоленского банка отсидел положенное без досрочного освобождения, после освобождения вел мирную жизнь, активов не имел.