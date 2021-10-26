Появилась новая версия убийства банкира Яхонтова и его семьи

Незадолго до убийства Михаил Яхонтов посещал следователей. Об этом «Московскому комсомольцу» анонимно рассказал один из его друзей.
«В конце сентября его вызвал следователь СКР в управление на Технический переулок. Знаю, он звонил своему адвокату, но та была в отпуске, и он пошел туда один. Правда, судя по всему, его это не сильно тревожило», — приводятся в материале слова друга Яхонтова.
По его словам, банкира вызывали по делу о Смоленском банке, за хищение которого его осудили в 2019 году.
«Дело по Смоленскому банку соединили с делом крупного холдинга, где четыре года назад задержали управляющего директора. Вроде как деньги холдинга лежали в банке Яхонтова, а потом исчезли. Вот сейчас и решили две эти истории объединить».
Также друг Яхонтова подчеркнул, что больше причин убивать банкира и его семью не было. В тюрьме бывший топ-менеджер Смоленского банка отсидел положенное без досрочного освобождения, после освобождения вел мирную жизнь, активов не имел.
На данный момент официальной версией убийства считается криминальное прошлое Яхонтова. Также криминалисты проверяют еще одну версию. Она заключается в том, что банкир сам убил жену и сына, а после покончил с собой.